ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff: Rusya, Ukrayna'da Barışın Sağlanması İçin Çalışıyor

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump'un Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Florida'da Rusya Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev ile Ukrayna savaşı kapsamında yapılan görüşmelerin verimli geçtiğini açıkladı ve bu çabaların barışçıl bir çözüm için önemli olduğunu vurguladı.

(ANKARA) – ABD Başkanı Donald Trump'un Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD'nin Florida eyaletinde Rusya Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev ile Ukrayna savaşı kapsamında yapılan görüşmelerin "verimli ve yapıcı" geçtiğini açıkladı.

Witkoff, X hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmelerin Ukrayna'daki çatışmanın barışçıl yollarla çözülmesine yönelik ABD'nin arabuluculuk çabalarının parçası olduğunu belirtti. Witkoff, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Florida'da, Rusya'nın Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev, Ukrayna'daki çatışmanın barışçıl bir çözüme kavuşturulmasına yönelik ABD arabuluculuk çabaları kapsamında verimli ve yapıcı görüşmeler gerçekleştirdi. Amerikan heyetinde Özel Temsilci Steve Witkoff, Hazine Bakanı Scott Bessent, Jared Kushner ve Beyaz Saray Kıdemli Danışmanı Josh Gruenbaum yer aldı. Bu toplantıdan cesaret alıyoruz. Rusya'nın Ukrayna'da barışın sağlanması yönünde çalıştığını görmekten memnuniyet duyuyoruz ve kalıcı ve sürdürülebilir bir barış arayışındaki kritik liderliği için ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür ediyoruz."

