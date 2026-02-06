Haberler

ABD ve Rusya, Üst Düzey Askeri Diyaloğu Yeniden Başlatacak

Güncelleme:
ABD ve Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de yapılan görüşmelerde üst düzey askeri diyaloğun yeniden tesisi konusunda anlaştılar. Diyalog, 2021'deki Rusya-Ukrayna çatışmasının başlamasından bu yana askıya alınmıştı.

ABU DABİ, 6 Şubat (Xinhua) -- ABD ve Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleştirilen görüşmede iki ülke arasında üst düzey askeri diyaloğun yeniden tesis edilmesi konusunda anlaştı.

ABD Avrupa Komutanlığı'ndan perşembe günü yapılan açıklamada iki ülke arasındaki askeri diyaloğun, 2021 yılının sonbahar aylarında Rusya- Ukrayna çatışmasının başlaması öncesinde askıya alındığı hatırlatıldı.

Açıklamada anlaşmanın, ABD Avrupa Komutanlığı Komutanı Alexus G. Grynkewich ile üst düzey Rus ve Ukraynalı askeri yetkililerin Abu Dabi'de gerçekleştirdiği görüşmeler sonunda yapıldığı bildirildi.

ABD, Rusya ve Ukrayna çarşamba-perşembe günleri Abu Dabi'de, devam eden Rusya-Ukrayna çatışmanın çözümüne yönelik çabaların ele alındığı görüşmeler düzenledi.

Kaynak: Xinhua


