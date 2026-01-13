ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Panama Dışişleri Bakanı Acha ile bir araya geldi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Panama Dışişleri Bakanı Javier Martinez-Acha ile yaptığı görüşmede, bölgesel ve küresel gelişmeler ile ikili ilişkileri ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Rubio, Panamalı mevkidaşı Martinez-Acha ile bir araya geldi.

Görüşmede, Panama'nın "kararlı ortaklığından" memnuniyet duyduğunu dile getiren Rubio, iki ülke arasındaki yakın işbirliğinin önemini vurguladı.

Taraflar, uyuşturucu kaçakçılığı ve uluslararası suçlarla mücadele başta olmak üzere karşılıklı işbirliğinin derinleştirmesi için fırsatları görüştü.

Rubio, Venezuela'daki gelişmeler kapsamında işbirliğinin artırılması konusunda istekli olduklarını ifade etti.