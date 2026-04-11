İran-Abd Görüşmeleri... Vance ve Şerif İslamabad'da Bir Araya Geldi

(ANKARA) - Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleşecek ABD- İran görüşmeleri öncesinde, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Vance'a, Şerif ile görüşmesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile başkanın damadı Jared Kushner'ın da yer aldığı Amerikan heyeti eşlik etti. Pakistan tarafında ise İçişleri Bakanı Mohsin Nakvi ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Başbakan Şerif'in başkanlık ettiği heyette yer aldı.

Tarafların, ABD ile İran arasında Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerin seyri, bölgesel güvenlik durumu ve ateşkesin korunmasına yönelik adımları ele aldığı belirtiliyor.

