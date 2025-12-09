ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile yaptığı görüşmede bölgedeki sorunların çözümünü ele aldığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Rubio'nun, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile yaptığı görüşme hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, iki bakanın, "ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki çatışmayı sonlandırma kapsamlı planının" uygulanması konusunda fikir alışverişine devam ettiği belirtildi.

Rubio ve Abdulati'nin görüşmede ayrıca, ikili işbirliğinin yanı sıra Sudan'da insani bir ateşkes sağlanması için devam eden çalışmaları da ele aldığı kaydedildi.