ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Meksikalı mevkidaşıyla telefonda görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Meksika Dışişleri Bakanı Juan Ramon de la Fuente ile telefon görüşmesinde ABD-Meksika ortaklığının önemini yeniden teyit etti.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rubio, de la Fuente ile telefonda görüştü.

İkili, görüşmede ABD-Meksika ortaklığının önemini yeniden teyit ederken, ortak tehditlerle mücadele konusunu da değerlendirdi.

Taraflar, bir sonraki toplantısı 23 Ocak'ta düzenlenecek olan "İkili Güvenlik Uygulama Grubu"nun, güvenlik işbirliğini güçlendirmek, kartellere karşı sonuçlar elde etmek, ortak sınırda fentanil ve yasa dışı silah akışını durdurmak için somut adımlar atmaya devam etmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Bilgi paylaşımını teşvik etmek için ikili girişimleri ve sınır ötesi güvenlik girişimlerini takip etme konusunda anlaşan bakanlar, şubat ayında Washington'da bir toplantı düzenleme kararı aldı.