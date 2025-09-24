ABD ve Kanada Savunma Bakanları İkili Görüşme Gerçekleştirdi

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Kanada Savunma Bakanı David McGuinty ile yaptığı görüşmede, iki ülkenin savunma alanındaki işbirliğini masaya yatırdı.

ABD Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hegseth ile McGuinty, Pentagon'da savunma işbirliği ve askeri ilişkilerin ele alındığı ikili görüşme gerçekleştirdi.

Bakanlar, Kanada'nın NATO Zirvesi'nde Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın yüzde 5'ine çıkarılması yönünde verdiği savunma harcaması taahhüdünü ve bunun 2035'e kadar yerine getirilmesi için planlanan yatırımları ele aldı.

Kanada'nın askeri kapasitesini geliştirmeye yönelik adımların önemine işaret eden Hegseth, bu sürecin özellikle Kuzey Amerika'nın savunması başta olmak üzere ortak çıkarlar doğrultusunda ilerletilmesi gerektiğini belirtti.

Hegseth-Pevkur görüşmesi

Hegseth ayrıca Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, ABD'nin tüm NATO müttefiklerinin yanında olduğunu vurgulayan Hegseth, NATO hava sahasına yönelik herhangi bir ihlalin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Hegseth, konuya ilişkin NATO'nun Müttefik Kuvvetler Avrupa Komutanı ile yakın istişare halinde olduğunu ve süreci yakından takip etmeyi sürdüreceğini Pevkur'a iletti.

NATO, Rus jetlerinin 19 Eylül'de Estonya hava sahasını ihlal ettiğini, NATO'nun da derhal yanıt vererek Rus uçağını durdurduğunu açıklamıştı.