ABD, Japonya ile ortak hava tatbikatında nükleer uçaklarını uçurdu

Güncelleme:
ABD ve Japonya, Japon Denizi üzerinde nükleer kapasiteli B-52 stratejik bombardıman uçakları ile gerçekleştirilen ortak hava tatbikatında, gerilimin arttığı bir dönemde güç gösterisinde bulundu.

ABD, Japonya ile yaptığı ortak hava tatbikatında, nükleer kapasiteli B-52 stratejik bombardıman uçaklarını havalandırdı.

Japon basın kuruluşu Nikkei Asia'nın haberine göre, ABD ve Japonya'nın hava kuvvetleri Japon Denizi (Doğu Denizi) üzerinde ortak tatbikat yaptı.

Tatbikatta ABD Hava Kuvvetlerine ait nükleer kapasiteli iki B-52 stratejik bombardıman uçağının yanı sıra Japonya'ya ait üçer F-35 ve F-15 jetleri de kullanıldı.

Japonya Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "Bu ikili tatbikat, Japonya ve ABD'nin statükoda tek taraflı ve güç kullanarak yapılacak değişikliklere müsamaha göstermeme konusundaki güçlü iradesini teyit etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Tatbikat, Japonya ve Çin arasında gerilimin tırmandığı dönemde yapıldı.

Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinjiro, 7 Aralık'ta düzenlediği basın toplantısında, Çin'in uçak gemilerinde kullanılan J-15 jetlerinin uluslararası sularda, Japon F-15'lerine iki kez radar kilidi attığını öne sürmüştü.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Deniz Kuvvetleri Sözcüsü Vang Şüemıng, yaptığı yazılı açıklamada, bölgede normal uçuş eğitimleri yapıldığını belirterek iddiayı reddetmişti.

Japonya ayrıca Çin ile Rusya Hava Kuvvetlerinin 9 Aralık'ta Doğu Çin Denizi ve Pasifik Okyanusu'nun batı bölgeleri üzerinde yaptığı ortak hava devriyesini, kendi ulusal güvenliği açısından "endişe verici" gördüğünü açıklamıştı.

Gerginliğin, iki ülke arasında Japon Başbakan Takaiçi Sanae'nin Tayvan'a askeri müdahale ihtimalini gündeme getiren sözlerinin yol açtığı diplomatik gerilimin sürdüğü döneme denk gelmesi dikkati çekmişti.

