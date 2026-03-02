İsrail ile ABD Güçleri, İran'ın Başkenti Tahran'da Hastaneyi Vurdu
İran'ın başkenti Tahran'da ABD ve İsrail güçleri, önemli kurumlar ve büyük bir hastaneye saldırı gerçekleştirdi. Olay sonrası yükselen dumanlar görüntülendi.
TAHRAN, 2 Mart (Xinhua) -- ABD ile İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'a düzenlediği saldırıların ardından yükselen dumanlar, 1 Mart 2026.
İran'ın devlete ait IRIB televizyonu pazar akşamı yaptığı haberde, İsrail ile ABD'nin, ülkenin başkenti Tahran'daki kurumların bazı bölümlerine ve büyük bir hastaneye saldırı düzenlediğini belirtti. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)
Kaynak: Xinhua