İsrail ile ABD Güçleri, İran'ın Başkenti Tahran'da Hastaneyi Vurdu

Güncelleme:
İran'ın başkenti Tahran'da ABD ve İsrail güçleri, önemli kurumlar ve büyük bir hastaneye saldırı gerçekleştirdi. Olay sonrası yükselen dumanlar görüntülendi.

TAHRAN, 2 Mart (Xinhua) -- ABD ile İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'a düzenlediği saldırıların ardından yükselen dumanlar, 1 Mart 2026.

İran'ın devlete ait IRIB televizyonu pazar akşamı yaptığı haberde, İsrail ile ABD'nin, ülkenin başkenti Tahran'daki kurumların bazı bölümlerine ve büyük bir hastaneye saldırı düzenlediğini belirtti. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
