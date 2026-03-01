Haberler

İran Savunma Konseyi Genel Sekreteri Şemhani ve Devrim Muhafızları Komutanı Pakpur'un öldüğü açıklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Savunma Konseyi Genel Sekreteri Tuğamiral Ali Şemhani ve İslam Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Muhammed Pakpur, ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırılarla hayatını kaybetti.

ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırılarda İran Savunma Konseyi Genel Sekreteri ve Ali Hamaney'in danışmanı Tuğamiral Ali Şemhani ile İslam Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Muhammed Pakpur'un hayatını kaybettiği bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberinde, ABD ve İsrail'in Tahran'a düzenlediği saldırılarda Şemhani ve Pakpur'un öldüğü ifade edildi.

İran devlet televizyonu da kısa bir süre önce, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Esat Fırat
İran yeni saldırı dalgası başlattı, Tel Aviv'de sirenler çalıyor

Korkulan oldu! Tel Aviv'de sirenler çalıyor
İtalya Dışişleri Bakanı'ndan 'İran'da çatışmalar günlerce sürebilir' uyarısı

İtalyan Bakan'ın korkutan kehaneti! Bu savaş...
Dan Bilzerian'dan İran'a sürpriz destek

İran'a sürpriz destek
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor

Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor
Destici'den hükümete İran çağrısı: Göç dalgasına karşı tedbirli olmamız gerekiyor

Cumhur İttifakı ortağından hükümete İran çağrısı
Netanyahu'nun saldırı için bugünü seçmesinin özel bir nedeni varmış! İstediği oldu

Beklediği haber geldi
Ali Hamaney kimdir?

Yıllardır İran'ın 1 numaralı ismiydi! Ali Hamaney kimdir?