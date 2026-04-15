ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı: İran'la Savaşta Yaklaşık 400 ABD Askeri Yaralandı

Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı askeri operasyon sırasında 399 ABD askeri yaralandı. Yaralı askerlerden 354'ü tekrar görevine döndü, toplam ölü sayısı 13 olarak kaydedildi.

WASHINGTON, 15 Nisan (Xinhua) -- ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a karşı ortak askeri saldırılar başlatmasından bu yana yaklaşık 400 ABD askeri yaralandı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Sözcüsü Tim Hawkins salı günü yaptığı açıklamada, bugüne kadar yaralanan toplam 399 askerden üçünün ağır yara aldığını belirtti.

Hawkins, yaralanan askerlerden 354'ünün görevine geri döndüğünü söyledi.

Hawkins, ölü sayısının 13 olduğunu, bunlardan 6'sının Kuveyt'teki İran saldırısında hayatını kaybettiğini, 1 askerin ise Suudi Arabistan'da yaralandıktan sonra yaşamını yitirdiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

