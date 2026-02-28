ABD ve İsrail'in İran'a Saldırısı... Abyek'te Bir Öğrenci Hayatını Kaybetti

( ANKARA ) - İran devlet haber ajansı ISNA, ABD ve İsrail'in Abyek kentine düzenlediği saldırıda, bir öğrencinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Habere göre, saldırı sırasında İmam Rıza Okulu'nda öğrenim gören bazı öğrenciler yaralandı. Yaralıların hastanede tedavi altına alındığı, bir kısmının ayakta tedavi edilerek taburcu edildiği belirtildi.

ISNA, patlamanın yarattığı şok dalgasının etkisiyle bir öğrencinin yaşamını yitirdiğini, olayla ilgili resmi makamların incelemesinin sürdüğünü aktardı. Hayatını kaybeden öğrencinin ölüm nedenine ilişkin detay paylaşılmadı.

Kaynak: ANKA