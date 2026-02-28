Haberler

ABD ve İsrail'in İran'a Saldırısı... Abyek'te Bir Öğrenci Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran devlet haber ajansı ISNA, ABD ve İsrail’in Abyek kentine düzenlediği saldırıda, bir öğrencinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

( ANKARA ) - İran devlet haber ajansı ISNA, ABD ve İsrail'in Abyek kentine düzenlediği saldırıda, bir öğrencinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Habere göre, saldırı sırasında İmam Rıza Okulu'nda öğrenim gören bazı öğrenciler yaralandı. Yaralıların hastanede tedavi altına alındığı, bir kısmının ayakta tedavi edilerek taburcu edildiği belirtildi.

ISNA, patlamanın yarattığı şok dalgasının etkisiyle bir öğrencinin yaşamını yitirdiğini, olayla ilgili resmi makamların incelemesinin sürdüğünü aktardı. Hayatını kaybeden öğrencinin ölüm nedenine ilişkin detay paylaşılmadı.

Kaynak: ANKA
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor

ABD ve İsrail saldırdı, İran'dan güçlü karşılık geldi
Bülent Turan'dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz

Yeni görev verdiği isimden programa damga vuran özeleştiri
Kızını Sedat Peker'e emanet eden polis memurunun eşi konuştu

Sedat Peker, canına kıyan polis memurunun isteğini yerine getirdi
Kira geliri olan herkesi ilgilendiriyor! Bugün son gün

Kira geliri olan herkesi ilgilendiriyor! Bugün son gün
İran'a saldırı başladı, Pehlevi hemen sahneye çıktı! Hamaney'e çağrısı var

İran'a saldırı başladı, Pehlevi hemen sahneye çıktı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı

Tanju Özcan'ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı
Taraftarlar endişeli! Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike

Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike