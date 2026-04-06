ABD ve İsrail gece boyunca vurdu! İran'da 34 kişi hayatını kaybetti

ABD ve İsrail gece boyunca vurdu! İran'da 34 kişi hayatını kaybetti Haber Videosunu İzle
ABD ve İsrail gece boyunca vurdu! İran'da 34 kişi hayatını kaybetti
ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşta 38. gün de tüm şiddetiyle devam ediyor. ABD ve İsrail'in geceden bu yana İran'ın farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 34 kişi hayatını kaybetti.

  • ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarda en az 34 kişi hayatını kaybetti.
  • Saldırılar Tahran başta olmak üzere birden fazla şehirde enerji ve gaz altyapısını hedef aldı.
  • İran, İsrail ve ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi bölge ülkelerine misilleme saldırıları düzenledi.

ABD ve İsrail’in İran’ın farklı bölgelerine gece boyunca düzenlediği saldırılarda en az 34 kişi hayatını kaybetti. İran kaynakları, saldırıların özellikle başkent Tahran çevresi ile sanayi ve altyapı noktalarında yoğunlaştığını bildirdi.

BİRDEN FAZLA ŞEHİR HEDEF ALINDI

Son saldırı dalgasında Tahran başta olmak üzere birçok şehirde patlamalar yaşandığı, bazı bölgelerde enerji ve gaz altyapısının hedef alındığı aktarıldı. Dış basına göre saldırılar yalnızca askeri noktalarla sınırlı kalmadı, sivil alanlarda da can kayıpları meydana geldi. Gece saatlerinde gerçekleştirilen bombardımanın, savaşın başlangıcından bu yana en yoğun saldırı dalgalarından biri olduğu değerlendiriliyor.

SON 24 SAATTE SALDIRILAR ARTTI

Uluslararası kaynaklar, ABD ve İsrail’in son günlerde İran’daki hedeflere yönelik saldırılarını genişlettiğini ve altyapıyı da kapsayan daha geniş bir strateji izlediğini belirtiyor. Ayrıca İran genelinde çok sayıda şehrin vurulduğu, bazı bölgelerde kurtarma ekiplerinin de saldırılardan etkilendiği bildirildi.

SAVAŞ BÖLGEYE YAYILIYOR

Şubat sonunda başlayan savaşta can kaybı hızla artarken, çatışmalar artık yalnızca İran ile sınırlı kalmıyor. İran’ın misilleme saldırıları Körfez ülkeleri ve İsrail’i de hedef alırken, bölgedeki enerji altyapıları ciddi risk altında bulunuyor. Diplomatik girişimler sürse de, taraflar arasındaki gerilim düşmezken yeni saldırıların yaşanabileceği belirtiliyor.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, dönemin İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var

İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti

MHP'de İstanbul depremi! İl ve ilçe teşkilatları komple feshedildi

Narin davasında duruşma salonunu karıştıran ifade: Eğer Salim'in dediğini yapsaydım bu ceset ortaya çıkmazdı

Duruşma salonunu karıştıran ifade: Eğer Salim'in dediğini yapsaydım...
Trump'tan Taliban'a çağrı: 7 milyar dolarlık silahları geri verin

Eski defterler açıldı! Trump'ın talebi uykularını kaçıracak cinsten
Diagne'nin tarihe geçmek için 4 gole ihtiyacı var

Bu adamı kim durduracak?

Ateşkes konuşulurken İran'ın kritik ismi öldürüldü

Ateşkes konuşulurken İran'ın kritik ismi öldürüldü
Kayıp tam 100 milyon TL! Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar

Kayıp tam 100 milyon TL! Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
Trump'tan Taliban'a çağrı: 7 milyar dolarlık silahları geri verin

Eski defterler açıldı! Trump'ın talebi uykularını kaçıracak cinsten
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu

Ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydular

Gupse Özay yeni imajıyla dikkat çekti

Gupse Özay’dan sürpriz imaj değişikliği! Yeni hali şaşırttı