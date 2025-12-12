Haberler

ABD ve İsrail donanmaları, Akdeniz ve Kızıldeniz'deki ortak askeri tatbikatı tamamladı

Güncelleme:
ABD Deniz Kuvvetlerinin 5'inci filosu ile İsrail donanması arasında, Akdeniz ve Kızıldeniz bölgelerinde gerçekleştirilen beş gün süren ortak askeri tatbikat başarıyla tamamlandı. Tatbikat, deniz tehditlerine karşı işbirliğini güçlendirmek ve operasyonel yetenekleri artırmak amacıyla yapıldı.

ABD Deniz Kuvvetlerinin 5'inci filosu ile İsrail donanmasının, Akdeniz ve Kızıldeniz bölgelerinde yaptığı ortak askeri tatbikat sona erdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, tatbikatın beş gün sürdüğü belirtildi.

Akdeniz, Hayfa Körfezi, Nahariye kenti açıkları ve Kızıldeniz bölgelerinde beş gün boyunca devam eden ortak tatbikatın, donanmalar arasındaki işbirliğini güçlendirmek, deniz tehdit senaryolarına karşı müdahaleyi genişletmek ve iyileştirmek ile karşılıklı operasyonel öğrenmeyi gerçekleştirmek amacıyla gerçekleştirildiği aktarıldı.

İsrail donanması ile ABD 5. Filosu'nun, sabotaj ve mayın temizleme, deniz ortamında tehditlerin sızmasıyla başa çıkma, dalış ve arama, ele geçirme ve tıbbi eğitim gibi çeşitli senaryolar üzerinde çalıştığı kaydedildi.

Son yıllarda, İsrail donanması ve 5. Filo'nun, Kızıldeniz ve güneyindeki bölgelerde çok sayıda ortak tatbikat ve ortak devriye gerçekleştirdiği belirtildi.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
