WSJ: ABD ve İsrail, İran'a yönelik saldırılarında 2 bin hedefi vurdu

Güncelleme:
ABD ve İsrail, 28 Şubat'ta başlayan İran'a yönelik askeri saldırılarında 2 bin hedefi vurdu. Saldırılar, askeri ve siyasi hedeflerin yanı sıra İran lideri Ali Hamaney'in de aralarında bulunduğu üst düzey yetkililere yönelik gerçekleştirildi. İran, karşılık olarak bölgedeki bazı hedeflere saldırılarda bulundu.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin bilgi sahibi iki kişiye dayandırdığı haberine göre saldırılar, üst düzey askeri ve siyasi yetkililer, hava savunma sistemleri, balistik füzeler ve fırlatma rampalarının yanı sıra istihbarat hedefleri ve komuta merkezlerini hedef aldı.

İsrailli askeri yetkili de "ABD ve İsrail ordusunun, son birkaç ayda kapsamlı bir hedef listesi çıkarmak için binlerce saat birlikte çalıştıkları" bilgisini paylaştı.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan
