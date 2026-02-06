Haberler

ABD ve İran Heyetleri Umman'ın Başkenti Maskat'ta Görüşmelere Başladı

Güncelleme:
Umman'ın başkenti Maskat'ta, bölgede artan gerilimler karşısında ABD ve İran heyetleri diplomatik ilişkileri güçlendirmek için bir araya geldi.

MASKAT, 6 Şubat (Xinhua) -- Umman'ın başkenti Maskat, 5 Şubat 2026.

ABD ve İran heyetleri, bölgede gerilimin arttığı bir dönemde diplomatik çabaları yeniden canlandırmak amacıyla cuma günü Umman'ın başkenti Maskat'ta bir araya geldi. (Fotoğraf: Khaled Moussa/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
