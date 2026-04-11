Beyaz Saray, Pakistan'da ABD ile İran arasında yüz yüze görüşmelerin başladığını teyit etti

Güncelleme:
Beyaz Saray, ABD ve İran'ın Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yüz yüze üçlü görüşmelere başladığını doğruladı. Görüşmelere her iki tarafın üst düzey yetkilileri katılmakta.

Beyaz Saray tarafından basına yapılan açıklamada, "Kıdemli bir Beyaz Saray yetkilisine göre, ABD, Pakistan ve İran bugün yüz yüze üçlü bir görüşme gerçekleştiriyor." ifadesi kullanıldı.

ABD heyetine Vance, İran heyetine Kalibaf başkanlık ediyor

İslamabad Görüşmeleri olarak adlandırılan görüşmelerde, İran heyetine Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf başkanlık ediyor.

Görüşmelere İran'dan Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ve Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti ile birlikte kalabalık bir heyet katılıyor.

ABD tarafına ise Başkan Yardımcısı JD Vance başkanlık ediyor. ABD heyetinde ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ve Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff da yer alıyor.

Arabulucu Pakistan tarafında da Başbakan Navaz Şerif, Dışişleri Bakanı İshak Dar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Asım Münir görüşmelere katılıyor.

Müzakereler öncesi hem İran heyeti hem de Amerikan heyeti Pakistan Başbakanı Şerif ile ayrı ayrı görüşmelerde bulundu.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran
