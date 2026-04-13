Wall Street Journal: ABD ile İran Heyetleri Birkaç Gün İçinde Yeniden Görüşebilir

ABD ile İran arasında İslamabad'da yapılan barış görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Bölge ülkeleri, iki haftalık ateşkesin bozulmaması için yeni müzakereler düzenleme çabasında.

İSLAMABAD, 13 Nisan (Xinhua) -- ABD ile İran arasında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleştirilen barış görüşmelerinde anlaşmaya varılamamasının ardından arabuluculuk yapan bölge ülkelerinin, iki haftalık kırılgan ateşkesin bozulmasını önlemek amacıyla birkaç gün içinde müzakerelerin ikinci turunu düzenlemek üzere çaba gösterdikleri bildirildi.

Wall Street Journal gazetesinin konu hakkında bilgi sahibi yetkililere dayandırdığı pazar günkü haberinde, iki ülke arasındaki tartışmalı konular arasında, gemilerden geçiş ücreti alınmadan Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokunun akıbeti ve Tahran'ın dondurulmuş gelirlerinden yaklaşık 27 milyar ABD dolarının serbest bırakılması gibi başlıkların bulunduğu belirtildi.

Görüşmelerin ilk turuna ev sahipliği yapan Pakistanlı yetkililer, ateşkes süresi dolmadan müzakerelere yeniden başlanabilmesi için hem Washington hem de Tahran ile aktif istişarelerde bulunuyor. Arabuluculuk görevini üstlenen Pakistan'ın ilk turda ilerleme kaydedilmese de müzakerelerin devamı konusunda ihtiyatlı iyimserlik içinde olduğu belirtildi.

Haberde Pakistanlı bir üst düzey kaynağın, çatışmaların yeniden başlamasını önlemek için ateşkesin sona ereceği 22 Nisan'a kadar müzakerelerin tamamlanmasını hedefledikleri yönünde sözlerine yer verildi.

Kaynak: Xinhua
Verilen süre doldu, ABD'nin Hürmüz ablukası başladı

Ve dünyanın gözünü çevirdiği savaşta korkulan oluyor

Çin'den ABD'ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın

Trump'tan ablukanın başlaması sonrası ilk mesaj

Venedik düğünü hala akıllarda! 56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı

56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı
Kılıçdaroğlu, İbrahim Tatlıses'i hastanede ziyaret etti

Cenaze töreninden çıkıp ünlü ismi hastanede ziyaret etti
İslam Memiş, altın yatırımcısını uyardı! Bunu yapan büyük kazanç sağlayacak

Altın yatırımcısını uyardı! Bunu yapan büyük kazanacak

Futbol dünyası şokta! Genç futbolcunun kafasına sıktılar

Futbol dünyası şokta! Genç futbolcunun kafasına sıktılar
Venedik düğünü hala akıllarda! 56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı

56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı
Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini

Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini
Ünlü oyuncudan 20 yıl sonra şok iddia: İç çamaşırını çekerek...

Ünlü oyuncudan 20 yıl sonra şok iddia: İç çamaşırını çekerek...