Wall Street Journal: ABD ile İran Heyetleri Birkaç Gün İçinde Yeniden Görüşebilir

İSLAMABAD, 13 Nisan (Xinhua) -- ABD ile İran arasında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleştirilen barış görüşmelerinde anlaşmaya varılamamasının ardından arabuluculuk yapan bölge ülkelerinin, iki haftalık kırılgan ateşkesin bozulmasını önlemek amacıyla birkaç gün içinde müzakerelerin ikinci turunu düzenlemek üzere çaba gösterdikleri bildirildi.

Wall Street Journal gazetesinin konu hakkında bilgi sahibi yetkililere dayandırdığı pazar günkü haberinde, iki ülke arasındaki tartışmalı konular arasında, gemilerden geçiş ücreti alınmadan Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokunun akıbeti ve Tahran'ın dondurulmuş gelirlerinden yaklaşık 27 milyar ABD dolarının serbest bırakılması gibi başlıkların bulunduğu belirtildi.

Görüşmelerin ilk turuna ev sahipliği yapan Pakistanlı yetkililer, ateşkes süresi dolmadan müzakerelere yeniden başlanabilmesi için hem Washington hem de Tahran ile aktif istişarelerde bulunuyor. Arabuluculuk görevini üstlenen Pakistan'ın ilk turda ilerleme kaydedilmese de müzakerelerin devamı konusunda ihtiyatlı iyimserlik içinde olduğu belirtildi.

Haberde Pakistanlı bir üst düzey kaynağın, çatışmaların yeniden başlamasını önlemek için ateşkesin sona ereceği 22 Nisan'a kadar müzakerelerin tamamlanmasını hedefledikleri yönünde sözlerine yer verildi.

Kaynak: Xinhua