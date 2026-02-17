ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı! Trump sürprizi

Haberler

İran ve ABD arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen dolaylı nükleer müzakerelerin ikinci turu başladı. İran’ı Dışişleri Bakanı Arakçi temsil ederken, ABD heyetine Steve Witkoff ve Jared Kushner başkanlık ediyor. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın da yüksek riskli görüşmelere “dolaylı” şekilde dahil olacağı ifade ediliyor.

  • ABD ile İran arasındaki dolaylı müzakerelerin ikinci turu İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı.
  • İran, uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin azaltılması karşılığında tüm yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor.
  • ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik en iyi senaryonun 'rejim değişikliği' olduğunu ifade etti.

ABD ile İran arasındaki dolaylı müzakerelerin ikinci turu İsviçre’nin Cenevre kentinde başladı. Nükleer program, yaptırımlar ve bölgesel gerilim başlıkları masada; taraflar farklı taleplerle görüşmeye katıldı.

ABD ile İran arasında yürütülen dolaylı müzakerelerin ikinci turu İsviçre’nin Cenevre kentinde başladı. Görüşmelere İran heyeti adına Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başkanlık ederken, ABD tarafında Donald Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner yer aldı.

MASADA NÜKLEER PROGRAM VE YAPTIRIMLAR VAR

İran tarafı, uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin azaltılması karşılığında tüm yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor. Tahran yönetimi, füze kapasitesinin sınırlandırılması ve silahlı gruplara verilen desteğin gündeme alınmasına ise karşı çıkıyor.

ABD yönetimi ise şu ana kadar müzakerelerin ağırlıklı olarak İran’ın nükleer programı üzerinden ilerlediği yönünde sinyal verdi.

İSRAİL’DEN ŞARTLI MESAJ

İsrail hükümeti, ABD’den nükleer programın tamamen sonlandırılması, füze kapasitesinin sınırlandırılması ve silahlı gruplara desteğin kesilmesi şartlarını masaya getirmesini talep ediyor.

SAHADA GERİLİM SÜRÜYOR

Diplomatik temaslara rağmen sahadaki askeri hareketlilik dikkat çekiyor. ABD’nin bölgeye yönelik askeri yığınağı sürerken, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun Hürmüz Boğazı’nda başlattığı tatbikatın devam ettiği bildirildi.

TRUMP SON AÇIKLAMASINDA "EN İYİSENARYO REJİM DEĞİŞİKLİĞİ" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü yaptığı son açıklamada İran’a yönelik en iyi senaryonun “rejim değişikliği” olduğunu ifade etti. Trump’ın ayrıca nükleer program konusunda “sıfır zenginleştirme” şartını vurguladığı ve yıllardır süren müzakerelerin sonuç vermediğini söylediği belirtildi.

İLK TUR GÖRÜŞME UMMAN'DA YAPILMIŞTI

İran ile ABD arasında, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, Umman'da 6 Şubat'ta yeniden yapılmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile yapılan görüşmeler için "İran ile ABD arasında Maskat'taki müzakereler, tarafların görüşmeleri sürdürme yönünde mutabakata varmasıyla sona erdi." demişti.

Müzakereler, Tahran-Washington arasında tansiyonun yeniden yükseldiği, Washington'un Tahran'a karşı bölgede askeri yığınağını artırdığı bir dönemde gerçekleşmişti.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
