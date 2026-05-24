ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı ve nükleer müzakereleri kapsayan 60 günlük anlaşma iddiası

ABD ile İran'ın, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, İran'ın petrol satışlarına izin verilmesi ve Tahran'ın nükleer programının sınırlandırılmasına yönelik müzakerelerin yürütülmesini içeren 60 günlük ateşkes uzatma anlaşmasına yakın olduğu öne sürüldü.

Axios'a konuşan ABD'li yetkililerin verdiği bilgiye göre taraflar, karşılıklı uzlaşıyla uzatılabilecek 60 günlük mutabakat zaptı üzerinde çalışıyor.

Yetkililer, taslak anlaşmaya göre 60 günlük süreç boyunca Hürmüz Boğazı'nın gemi geçişine açık olacağını, İran'ın boğaza döşediği mayınları temizleyeceğini ve gemilerin serbest geçişine izin vereceğini iddia etti.

Buna karşılık ABD'nin de İran limanlarına yönelik ablukayı kaldıracağını ve Tahran'ın petrol satışlarını serbestçe yapabilmesi için bazı yaptırım muafiyetleri sağlayacağını ileri süren yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşmadaki temel yaklaşımının "performans karşılığında rahatlama" olduğunu savundu.

Yetkililer, taslak mutabakatın, İran'ın hiçbir zaman nükleer silah geliştirmeyeceğine dair taahhüt ile uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin askıya alınması ve yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stoklarının kaldırılmasına yönelik müzakereleri de içerdiğini iddia etti.

İran'ın arabulucular üzerinden ABD'ye zenginleştirme faaliyetlerinin askıya alınması ve nükleer materyallerden vazgeçilmesi konusunda sözlü taahhütlerde bulunduğunu öne süren yetkililer, ABD'nin ise 60 günlük süreçte yaptırımların kaldırılması ve İran'a ait dondurulmuş fonların serbest bırakılması konularını müzakereyi kabul edeceğini savundu.

Yetkililer, ayrıca taslak anlaşmanın İsrail ile Hizbullah arasındaki karşılıklı saldırıların sona erdirilmesini de içerdiğini öne sürdü.

ABD Başkanı Trump, nihai hale getirilmek üzere İran'la "büyük oranda" bir anlaşma üzerinde görüşmeler yaptıklarını belirtmiş, "Anlaşmanın son unsurları ve detayları şu anda tartışılıyor ve kısa süre içinde duyurulacak." açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: AA / Dilara Karataş
