ABD ve Hindistan Savunma Alanında İşbirliği Geliştiriyor

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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile görüşerek, iki ülke arasındaki savunma satışlarının tamamlanmasını umduğunu ve yakın zamanda yeni bir savunma ortaklığı anlaşması imzalanacağını belirtti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile yaptığı görüşmede, Yeni Delhi yönetimine savunma alanında bekleyen büyük satışların tamamlanmasını umduğunu belirtti.

Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre, Washington'da bir araya gelen Hegseth ve Jaishankar, ikili işbirliği, silah satışı ve yeni savunma ortaklığı gibi konuları ele aldı.

ABD'nin savunma parçalarının Hindistan'ın envanterine entegre edilmesinden memnuniyet duyduğunu belirten Hegseth, "Bu ilerlemeye uygun olarak, Hindistan'a savunma alanındaki bekleyen birkaç büyük satışı tamamlayabileceğimizi umuyoruz." ifadesini kullandı.

Hegseth ayrıca, iki ülke arasında "çok yakın" bir zamanda savunma ortaklığına ilişkin 10 yıllık yeni bir çerçeve anlaşmasının imzalanacağını umduğunu dile getirdi.

Jaishankar da savunma ortaklığının ikili ilişkilerin en önemli parçalarından olduğunu kaydederek, halihazırda güçlü olan ilişkilerin ilerletilmesi için daha çok şey yapılabileceğini vurguladı.

Rubio-Jaishankar görüşmesi

X sosyal medya hesabından paylaşım yapan Jaishankar, (ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya'dan oluşan) Quad marjında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile de görüştüğünü açıkladı.

Görüşmede ticaret, güvenlik, kritik teknolojiler ve enerji gibi ikili ilişkilere dair konuların ele alındığını aktaran Jaishankar, bölgesel ve küresel konularda da görüş alışverişinde bulunulduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
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