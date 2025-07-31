ABD ve Güney Kore Savunma Bakanları İşbirliğini Görüştü

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Güney Kore Savunma Bakanı Ahn Gyu-back ile telefonda ikili işbirliğini görüştü.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanlığından bakanların telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Hegseth ve Ahn'ın gemi yapımının yanı sıra Kuzey Kore'nin "tehditlerine karşı caydırıcılığa ilişkin" işbirliğini artırma konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, bunun, Ahn'ın göreve gelmesinin ardından Hegseth ile ilk telefon görüşmesi olduğu kaydedildi.