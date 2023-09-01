ABD ve Fransa'dan BM Libya Özel Temsilcisi'nin "birleşik hükümet çağrısına" destek

ABD ve Fransa, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi ve Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Başkanı Abdoulaye Bathily'nin "ülkede seçimlerin gerçekleşmesini sağlayacak birleşik hükümeti kurma" çağrısına desteklerini duyurdu.

ABD ve Fransa, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi ve Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Başkanı Abdoulaye Bathily'nin "ülkede seçimlerin gerçekleşmesini sağlayacak birleşik hükümeti kurma" çağrısına desteklerini duyurdu.

ABD ve Fransa'nın Trablus büyükelçiliklerinin X sosyal medya platformundan yayımlanan açıklamalara göre, ABD'nin Trablus Büyükelçisi ve Libya Özel Temsilcisi Richard Norland ile Fransa'nın Libya Özel Temsilcisi Paul Soler bir görüşme gerçekleştirdi.

Libya'daki siyasi gelişmelerin ele alındığı görüşmede, ABD'li ve Fransız diplomatlar BM Özel Temsilcisi Bathily'nin Libya'daki çabalarına desteklerini ifade etti.

ABD'li ve Fransız diplomatlar ayrıca, Bathily'nin ülkenin istikrarını destekleyecek genel ve başkanlık seçimlerinin icra edilmesi için Libyalı siyasi güçlere teknokratlardan oluşacak birleşik hükümeti kurma çağrısına desteklerini vurguladı.

ABD'li diplomat Norland ve Fransız diplomat Soler, Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisinin (TM) altışar üyesinden oluşan 6+6 Komitesinin çalışmalarına da desteklerini kaydetti.

BM Libya Özel Temsilcisi Bathily, 22 Ağustos'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) verdiği brifingde, Libya'nın seçim aşamasına geçebilmesi için ülkedeki ana aktörlerin üzerinde uzlaşma sağladığı birleşik hükümet kurulmasının şart olduğunu vurgulamıştı.