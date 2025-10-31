Haberler

ABD ve Çin Savunma Bakanları Güç Dengesi Üzerine Görüştü

Güncelleme:
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Çinli mevkidaşı ile Hint-Pasifik bölgesindeki güç dengesi ve Çin'in faaliyetlerine ilişkin endişelerini dile getirdi. Ayrıca, Hindistan ile de önemli bir savunma işbirliği anlaşması imzalandı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Çin Savunma Bakanı Dong Cün ile yaptığı görüşmede Hint-Pasifik bölgesinde güç dengesinin korunmasının önemini vurgulayarak, Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi ve Tayvan çevresindeki adımlarına ilişkin endişelerini dile getirdi.

Hegseth, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımında, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Savunma Bakanları Toplantısı marjında Çinli mevkidaşı Dong ile bir araya geldiğini duyurdu.

Görüşmenin "iyi ve yapıcı" olduğunu belirten Hegseth, toplantı kapsamında, Hint-Pasifik bölgesinde güç dengesinin korunmasının önemine dikkati çektiğini aktardı.

Güney Çin Denizi, Tayvan çevresi ve bölgedeki ABD müttefiklerine yönelik Çin faaliyetlerinden duydukları endişeyi dile getirdiğini kaydeden Hegseth, ABD'nin çatışma arayışında olmadığını ancak ülke çıkarlarının kararlılıkla savunulacağını vurguladı.

Hegseth ayrıca, önemli konularda Çin ordusu ile karşılıklı diyaloğun süreceğini ifade etti.

Hindistan ile savunma işbirliği anlaşması

Başka bir paylaşımda da Hegseth, ASEAN Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh ile bir araya geldiğini belirtti.

İki ülke arasında 10 yıllık ABD-Hindistan Savunma İşbirliği Anlaşması'nın imzalandığını duyuran Hegseth, "Savunma alanındaki ortaklığımız hiç bu kadar güçlü olmamıştı. Koordinasyonumuzu, bilgi paylaşımımızı ve teknoloji alanındaki işbirliğimizi daha da geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
