ABD kuvvetleri, Umman Körfezi'nde İran bayraklı yüksüz gemiye el koydu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Umman Körfezi'nde ablukayı ihlal etmeye çalışan İran bayraklı yüksüz bir gemiye el konulduğunu açıkladı.

CENTCOM'un, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, bugün yerel saatle 09.00'da, "İran limanına doğru seyretmeye çalışan İran bayraklı yüksüz bir petrol tanker gemisinin" durdurulması suretiyle abluka tedbirlerinin uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, "ABD Merkez Komutanlığı kuvvetleri, 'M/T Hasna' gemisini, Umman Körfezi kıyısındaki bir İran limanına gitmek üzere uluslararası sulardan geçişi sırasında gözetim altına aldı." ifadesi kullanıldı.

Müdahale öncesinde ABD'li kuvvetlerin, İran bayraklı gemiye "ablukayı ihlal etmekte olduğu konusunda" çok sayıda uyarıda bulunduğu bildirilen açıklamada, gemi mürettebatının yapılan art arda uyarıları dikkate almaması üzerine ABD güçlerinin müdahalede bulunduğu kaydedildi. Açıklamada, bu kapsamda "USS Abraham Lincoln (CVN-72)" gemisinden havalanan bir ABD donanması F/A-18 Super Hornet savaş uçağının ateş açarak tankerin dümen sistemini devre dışı bıraktığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca İran limanlarına girmeye veya bu limanlardan ayrılmaya çalışan gemilere yönelik ABD ablukasının "tam kapsamıyla yürürlükte" olduğu hatırlatıldı.

Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim

İran'ın, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ve Cask Adası yakınlarında deniz trafiğini tehlikeye attığı belirtilen ABD donanmasına ait bir gemiyi 2 füzeyle hedef aldığı bildirilmişti.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansında yer alan haberde, İran ordusunun ABD donanmasına ait gemiyi hedef almasına ilişkin detaylar paylaşılmıştı.

Haberde, ABD'ye ait geminin radarını kapatarak Hürmüz Boğazı'na yaklaşmaya çalıştığı ve radarını açtığı sırada tespit edildiği kaydedilmişti.

İran tarafından ABD gemisine "ateşkesi ihlal ettiği" yönünde uyarı mesajları gönderildiği, buna aldırış etmeyen geminin çevresine uyarı amaçlı seyir füzesi, insansız hava aracı (İHA) ve roket fırlatıldığı belirtilmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise İran'ın ABD savaş gemisine 2 füzeyle saldırdığı iddialarının asılsız olduğunu öne sürmüştü.