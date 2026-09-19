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ABD, Ukrayna'ya hava savunması için 2,68 milyar dolarlık olası satışa onay verdi

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın hava savunması için gerekli ekipman ve hizmetleri kapsayan 2,68 milyar dolarlık olası satışa onay verdi. Satışın Ukrayna'nın savunma kapasitesini güçlendireceği ancak bölgedeki temel askeri dengeyi değiştirmeyeceği belirtildi.

ABD, Ukrayna'nın hava savunma kapasitesinin geliştirilmesine yönelik 2,68 milyar dolarlık olası satışa onay verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın hava savunma sistemlerinin geliştirilmesi için gerekli ekipman ve hizmetleri kapsayan 2,68 milyar dolarlık olası satışa onay verildiği ifade edildi.

Söz konusu satışın Ukrayna'nın savunma kapasitesini güçlendireceği belirtilen açıklamada, Ukrayna'nın S-300 klon füzeleri, GAM-67 füzeleri, artırılmış menzilli lazer güdümlü hava savunma roket sistemleri ve insansız hava araçlarına karşı radar talep ettiği aktarıldı.

Açıklamada, satış paketinin yedek parçalar, yazılım, bakım ve onarım desteği ile mühendislik, teknik ve lojistik destek hizmetlerini kapsadığı kaydedildi.

Söz konusu satışın bölgedeki temel askeri dengeyi değiştirmeyeceği vurgulanan açıklamada, satışın ana yüklenicilerinin ABD hükümeti tarafından yürütülecek rekabetçi ihale süreçleri sonucunda belirleneceği aktarıldı.

Kaynak: AA
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