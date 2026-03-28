ABD Dışişleri Bakanı, Ukrayna'ya güvenlik garantisi için "Donbas'tan çekilme" şartını koymadıklarını bildirdi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ukrayna'ya güvenlik garantisi verilmesi için Donbas'tan çekilme koşulunun olmadığını ve bu kararın Ukrayna'ya ait olduğunu ifade etti. Rubio, Zelenskiy'nin bu konuda yanlış bilgiye sahip olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ülkesinin, Ukrayna'ya güvenlik garantisi vermek için "Donbas'tan çekilmelerini" şart koymadıklarını ve bu kararın "Ukrayna'ya ait olduğunu" belirtti.

Rubio, Fransa'daki G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'ye, güvenlik garantilerinin Donbas'tan çekilmeye bağlı olduğunu söyleyip söylemediğine ilişkin soruya Rubio, "Bu, bir yalan. (Zelenskiy'nin) Bunu söylemesi talihsiz (bir durum) çünkü bunun doğru olmadığını ve kendisine böyle söylenmediğini biliyor." yanıtını verdi.

Rubio, Ukrayna'ya "güvenlik garantilerinin ancak savaş bittikten sonra geleceğinin söylendiğini" belirterek, ülkesinin Donbas konusundaki tutumuna ilişkin "Bizim oynadığımız rol, her iki tarafın (Rusya ve Ukrayna) ne istediğini anlamaya çalışmak ve orta yolu bulup bulamayacağımızı görmek. Nihai karar, Ukrayna'ya ait." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'ya gönderilmesi planlanan silahların, Orta Doğu'ya yönlendirilebileceğine ilişkin iddialara dair soru üzerine Rubio, "bunun gerçekleşmediğini ancak ihtiyaç halinde olabileceğini" dile getirdi.

???????Zelenskiy, bir röportajında, ABD'nin, Ukrayna'da olası barışta sunduğu güvenlik garantisi teklifi için Kiev'in Donbas bölgesinin "tamamından" çekilmesi ve bölgeyi Rusya'ya bırakmasını şart koştuğunu söylemişti.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan
