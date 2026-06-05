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USS Gerald R. Ford'daki yangına dair ortaya çıkan yeni görüntüler hasarın daha fazla olduğunu gösterdi

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CNN'in elde ettiği görüntüler, USS Gerald R. Ford'da çıkan yangının ABD Donanması'nın açıkladığından çok daha ciddi hasara yol açtığını ortaya koydu. Yangın söndürme sisteminin arızalandığı ve geminin neredeyse kaybedileceği belirtildi.

CNN tarafından elde edilen yeni görüntüler, ABD'ye ait, dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford'da ABD/İsrail-İran savaşında Kızıldeniz'de konuşlandığı sırada çıkan yangının oluşturduğu hasarın ABD donanmasının açıkladığından daha fazla olduğunu ortaya koydu.

CNN'in elde ettiği görüntüler, USS Gerald R. Ford'da çıkan yangının yol açtığı hasarı gözler önüne serdi.

Görüntüler, ABD Deniz Kuvvetlerinin 12 Mart'ta yangının "kontrol altına alındığını", iki denizcinin "hayati tehlike arz etmeyen yaralanmalar" nedeniyle tedavi edildiğini ve geminin "tamamen faaliyette" olduğunu açıklamasının aksine, yangının donanmanın belirttiğinden daha şiddetli ve zarar verici olduğunu gösterdi.

Denizcilerin uyuduğu ranzaların tamamen tahrip olduğu gözlemlenen görüntüde, tavandan kabloların sarktığı ve ranzaların etrafındaki zeminde kül yığınlarının olduğu görüldü.

Uçak gemisinde bulunan ve CNN'e konuşan ismi verilmeyen bir denizci, olaya ilişkin yaşadıklarını anlatırken "Gemiyi gerçekten kaybedeceğimizi sandım." ifadesini kullandı.

Denizci, yangının "bu derece kötüye gitmemesi gerektiğini" ve gemideki herkesin yangını söndürmek için yardım ettiğini aktararak, "Gemide bulunan yangın söndürme sistemi yangını söndürmüş olmalıydı." ifadesini kullandı.

İsmi verilmeyen bir ABD'li yetkili, yangının geminin faaliyet kapasitesini etkilemiş olmasına rağmen, ABD Donanmasının kamuoyuna yaptığı açıklamada söz konusu olayın önemsiz gösterildiğini öne sürdü.

Yangının boyutu ve yangın söndürme sisteminin arızalanmasıyla ilgili bir soruya yanıt veren Donanma sözcüsü, yangınla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığına bağlı 5. Filo, 12 Mart'ta yaptığı açıklamada, USS Gerald R. Ford uçak gemisinin Kızıldeniz'de görev yaparken çamaşırhane bölümünde teknik arızadan kaynaklanan bir yangın çıktığını duyurmuştu.

Dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford, ABD'nin İran'a saldırılarında savaş uçakları için operasyon platformu olarak kullanılırken, Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun alıkonulmasına yönelik operasyonlarda görev almıştı.

Geminin 326 günlük görev süresi, son 50 yılda bir uçak gemisinin gerçekleştirdiği en uzun görev olarak kayıtlara geçmişti.

Kaynak: AA / Irmak Akcan
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