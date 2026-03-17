ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Kent, Trump'ın İran'a saldırılarına tepki olarak istifa etti

ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joe Kent, ülkesinin İran'a saldırılarını "vicdanen destekleyemeyeceğini" belirterek istifasını açıkladı.

Kent, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarına tepkisini ortaya koyduğu mektup paylaştı.

Mektubunda, eski bir asker olduğu ve eşini de terör örgütü DEAŞ'la mücadelede kaybettiğini vurgulayan Kent, "Uzun düşünmelerden sonra, bugünden itibaren geçerli olmak üzere, Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörlüğü görevimden istifa etmeye karar verdim." ifadesini kullandı.

Kent, "İran'daki devam eden savaşı vicdanen destekleyemem." değerlendirmesinde bulunarak, İran'ın ABD ulusu için yakın bir tehdit oluşturmadığı halde ülkesinin, "İsrail'in ve güçlü Amerikan lobisinin baskısı nedeniyle" bu saldırıları başlattığı yorumunu yaptı.

ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Kent, mektubunda şunları kaydetti:

"Bu yönetimin başlarında, yüksek rütbeli İsrailli yetkililer ve Amerikan medyasının etkili üyeleri, 'Önce Amerika' platformunuzu tamamen baltalayan ve İran'la savaşı teşvik etmek için savaş yanlısı duyguları eken bir dezenformasyon kampanyası yürüttü. Bu yankı odası, İran'ın ABD için yakın bir tehdit oluşturduğuna ve şimdi saldırmanız durumunda hızlı bir zafere giden açık bir yol olduğuna inanmanızı sağlamak için kullanıldı. Bu bir yalan ve İsraillilerin bizi binlerce en iyi erkek ve kadınımızın hayatına mal olan felaket Irak savaşına sürüklemek için kullandıkları aynı taktiktir. Bu hatayı tekrar yapamayız."

Kent, görevi süresinde 11 kez çatışmaya katıldığını aktararak, "Amerikan halkına hiçbir fayda sağlamayan bir savaş için" ülkesinin gelecek neslini "savaşmaya ve ölmeye göndermeyi destekleyemeyeceğini" vurguladı.

ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü, Başkan Trump'a hitaben yazdığı mektubunu, "Umarım, İran'da yaptıklarımızı ve bunu kimin için yaptığımızı düşünürsünüz. Cesur adımlar atmanın zamanı şimdi. Yönünüzü değiştirip, ulusumuz için yeni bir yol haritası çizebilirsiniz yahut çöküşe ve kaosa doğru daha da sürüklenmemize izin verebilirsiniz. Kartlar sizin elinizde." ifadesiyle tamamladı.