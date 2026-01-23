ABD Temsilciler Meclisi, Venezuela'da askeri güç kullanılmasının engellenmesini öngören karar tasarısını reddetti

ABD'de Temsilciler Meclisi, Venezuela'da askeri güç kullanılmasının engellenmesini öngören karar tasarısını onaylamadı.

The Hill gazetesinin haberine göre, Temsilciler Meclisi, Venezuela'da askeri güç kullanılmasının engellenmesini öngören karar tasarısını 215'e 215 oyla reddetti.

Yapılan oylamada, 213 Demokrat üye ile birlikte Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyeleri Don Bacon ve Thomas Massie'nin tasarıya destek vermesi dikkati çekti.

Cumhuriyetçi Parti yönetiminin oylamayı açık tutmasıyla Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Wesley Hunt'ın salona gelerek oy kullanması sonucu eşitlik sağlandı ve tasarı başarısız oldu.

Demokrat üyeler, oylamanın kapatılması yönünde çağrıda bulundu ancak yapılan itirazlar sonuç vermedi.

Çok sayıda oylamaya katılmaması nedeniyle meslektaşlarının tepkisini çeken Hunt, oylamaların ardından salonundan aceleyle ayrılarak arabasına binerken oylamaya sonradan katılmasına ilişkin soruları yanıtlamadı.

"Savaş Yetkileri Yasası", Başkan Trump'ın Venezuela'da askeri güç kullanmasını engelliyor

ABD Senatosu, 8 Ocak'ta Başkan Donald Trump'ın Venezuela'da askeri güç kullanmasının engellenmesini öngören tasarının önünü açmıştı.

ABD Senatosunda yapılan oylamada, 47 senatörün "hayır" oyuna karşılık 52 senatör "evet" oyu kullanırken; 5 Cumhuriyetçi senatörün de tasarıya destek vermesi dikkati çekmişti.

