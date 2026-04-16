ABD Temsilciler Meclisi, Trump'ın İran saldırılarını kısıtlayan "savaş yetkileri" tasarısını sadece 1 oy farkla reddetti

Güncelleme:
ABD Temsilciler Meclisi, Cumhuriyetçilerin oylarıyla sadece 1 oy farkla, Başkan Trump'ın İran'a yönelik askeri saldırılarının Kongre onayına tabi olmasını öngören tasarıyı reddetti. Bu gelişme, Trump yönetimine bir mesaj olarak değerlendirildi.

Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada 213 "evet" oyuna karşılık Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin 214 "hayır" oyu, tasarının ucu ucuna reddedilmesini sağladı.

Senato'da dün yapılan benzer bir tasarının reddedilmesinin ardından bugün Temsilciler Meclisi'nde oylanan tasarının sadece 1 oy farkla reddedilmesi, Donald Trump yönetimine bir "mesaj" olarak algılandı.

ABD Başkanı Trump'ın İran'da askeri güç kullanmasına yönelik yetkilerini kısıtlayan tasarıya Cumhuriyetçi Meclis Üyesi Thomas Massie "evet" oyu verirken, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının "Amerikan ulusal çıkarlarına değil İsrail'e hizmet ettiğini" savundu.

Öte yandan Demokrat Kongre Üyesi Jared Golden'ın tasarıya Cumhuriyetçilerle birlikte "hayır" oyu vermesi dikkati çekti.

ABD Senatosu Genel Kurulu'nda dün yapılan ve ABD-İran "savaşının" başından bu yana 4. kez gündeme gelen tasarı, 47 "evet" oyuna karşılık 52 senatörün "hayır" oyuyla reddedilmişti.

"Savaş yetkileri" tasarısı, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasından bu yana Senato'da reddedilen 4. tasarı olarak kayıtlara geçti, ancak oylama öncesinde yapılan konuşmalarda, bazı Cumhuriyetçilerin bu konudaki endişelerini ortaya koymaları dikkati çekti.

1973 tarihli "Savaş Yetkileri Yasası", ABD başkanının herhangi bir ülkeye savaş başlatma kararını Kongre onayına bağlarken, başkanın bu tür bir adımını önceden Kongreye bildirmesini zorunlu kılıyor.

Aynı yasa, Kongre'nin onaylamadığı bir çatışmadan, ABD güçlerinin 60 gün içinde geri çekilmesini de zorunlu kılıyor.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
