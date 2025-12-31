Haberler

ABD, Tayland'ın 155 gündür alıkoyduğu 18 Kamboçyalı askeri iade etmesinden memnun

ABD Dışişleri Bakanlığı, Tayland'ın gözaltında tuttuğu 18 Kamboçyalı askeri serbest bırakmasını olumlu bir adım olarak nitelendirerek iki hükümetin ateşkes anlaşmasına yönelik çabalarını takdir etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Tayland'ın temmuz ayından bu yana gözaltında tutulan 18 Kamboçyalı askeri serbest bırakmasını memnuniyetle karşıladı.

ABD DIşişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iki hükümetin de ateşkes anlaşmasını sürdürme yönündeki çabalarının takdirle karşılandığı kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, açıklamasında, " Tayland'ın 18 Kamboçyalı askeri serbest bırakmasını, komşuluk ilişkilerinin ve güvenin yeniden tesisine yönelik olumlu bir adım olarak memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Pigott, ABD olarak Kamboçya ve Tayland hükümetlerinin 26 Ekim tarihli Ortak Bildiride kararlaştırılan kritik uygulama tedbirlerini yeniden başlatmalarını desteklediklerini belirtti.

Tayland, iki ülke arasında 27 Aralık'ta imzalanan ateşkesin 72 saat boyunca kesintisiz sürmesi halinde 18 Kamboçyalı askerin serbest bırakılacağını açıklamıştı. Söz konusu askerler, 155 gündür gözaltındaydı.

Tayland-Kamboçya anlaşmazlığı

Güneydoğu Asya'da, aralarında 817 kilometrelik sınır hattı bulunan Tayland ile Kamboçya, iki ülkenin sınırlarının 19. yüzyıl sonunda Kamboçya'daki Fransız işgalinde belirlendiği zamanlara dayanan anlaşmazlık yaşıyor.

İlk çatışmalar, Kamboçya'nın tartışmalı bölgede bulunan 11. yüzyıldan kalma bir tapınağı UNESCO Dünya Mirası Alanı olarak tescil ettirmeye çalıştığı 2008'de çıkmıştı.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin orduları sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık 2 ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda, iki ülkeden 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Temmuzda çıkan sınır çatışmalarını çözmek amacıyla 26 Ekim'de ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı törende "barış anlaşmasına" imza atılmıştı.

İlan edilen ateşkese rağmen iki ülke arasında 7 Aralık'ta yeniden başlayan çatışmalarda iki taraftan en az 47 kişi hayatını kaybetmiş, 1 milyonu aşkın kişi yerinden edilmişti.

22 Aralık'ta yapılan, iki ülke arasında sınır geriliminin sona erdirilmesinin amaçlandığı Güneydoğu Asya Uluslar Birliği toplantısında ateşkese varamayan taraflar, 24 Aralık'ta yeniden askeri görüşmelere başlamış, görüşmeler sonunda 27 Aralık'ta imzalanan "Ortak Bildiri" ile iki ülke arasında yeniden ateşkes ilan edilmişti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
