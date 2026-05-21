El konulan gemideki 20 İranlı denizci Tahran'a döndü

ABD tarafından Singapur kıyılarında el konulan bir gemideki 20 İranlı denizcinin Pakistan'ın başkenti İslamabad'dan Tahran'a döndüğü bildirildi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberinde konuyla ilgili bilgi verildi.

Buna göre, ABD tarafından Singapur kıyılarında el konulan gemideki 20 İranlı denizci yoğun diplomasi trafiğinin ardından İslamabad'dan Tahran'a döndü.

Denizciler ilk olarak Tayvan'a oradan da Pakistan'a nakledilmişti.

El konulan gemide İranlı denizcilerin yanı sıra 11 kişilik Pakistanlı mürettebat da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 28 Şubat'ta başlayan ABD/İsrail saldırılarının ardından 2 Mart'ta Hürmüz Boğazı'nın geçişlere kapatıldığını duyurmuştu.

İran ile Pakistan'da düzenlenen müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından ABD, 13 Nisan'da Hürmüz Boğazı'nda İran deniz trafiğini hedef alan ablukaya başlamıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) 2 Mayıs'taki açıklamasında, son 20 günde ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasında 48 geminin rotasının değiştirildiği belirtilmişti.

Deniz ablukası kapsamında ABD ordusu geçen ay Asya sularında İran bayraklı en az üç tankere müdahalede bulunmuştu.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
