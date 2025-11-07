ABD, Suriye'ye Yaptırımları Kaldırdı

(ANKARA)- ABD, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş- Şara ve İçişleri Bakanı Enes Hattab'a yönelik yaptırımları, Şara'nın önümüzdeki hafta ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşme öncesinde kaldırdı.

ABD Hazine Bakanlığı, internet sitesinde yayımladığı duyuruda Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ile İçişleri Bakanı Enes Hattab'ın "Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist" listelerinden çıkarıldığını bildirdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 6 Kasım'da yaptırımları kaldırmasının ardından, Washington yönetimi de aynı yönde adım attı