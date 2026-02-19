Haberler

Wall Street Journal: Abd, Suriye'deki Askeri Varlığını Sonlandırıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Wall Street Journal'ın haberine göre, ABD, Suriye'deki yaklaşık bin askerini iki ay içinde geri çekecek. Pentagon, ülkenin kuzeydoğusundaki askeri üslerden ve stratejik garnizonlardan askerlerini geri aldı. Bu, ABD'nin bölgede on yıllık askeri varlığının sona ermesi anlamına geliyor.

WASHINGTON, 19 Şubat (Xinhua) -- Wall Street Journal'ın ABD'li üç yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD Suriye'deki yaklaşık bin askerinin tamamını ülkeden çekmeye hazırlanıyor.

Çarşamba günü yayımlanan haberde, Pentagon'un bu ayın başlarında Suriye'nin kuzeydoğusundaki Şeddadi Askeri Hava Üssü ile Ürdün ve Irak sınırında yer alan stratejik Tenf garnizonundaki ABD askerlerini geri çektiği belirtildi.

İki ABD'li yetkili, Wall Street'e yaptıkları açıklamada, Beyaz Saray'ın artık gerek görmemesi üzerine kalan tüm ABD güçlerinin iki ay içinde Suriye'den çekileceğini ve böylece bölgedeki on yıllık ABD askeri varlığının sona ereceğini ifade etti.

Yetkililer, söz konusu çekilmenin, ABD'nin Ortadoğu'da İran'a yönelik olası saldırılara ilişkin süren askeri yığınağıyla bağlantılı olmadığını vurguladı.

Kaynak: Xinhua
Dünyayı tedirgin eden görüntü! Tarih verildi, akın akın gidiyorlar

Dünyayı tedirgin eden görüntünün ardından bir de tarih verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Şimşek'ten milyonları ilgilendiren 'maaş' açıklaması

Milyonları heyecanlandıracak zam açıklaması geldi
Ve bomba patladı! Juventus, Galatasaray'ın yıldızını alıyor

Ve bomba patladı! Juventus, Galatasaray'ın yıldızını alıyor
Lamine Yamal, 'Oruç tutacağım' dedi, Barcelona harekete geçti

"Oruç tutacağım" dedi, kulüp harekete geçti
Suç örgütlerine bilgi sızdırmışlar! 9'u polis 17 kişi için gözaltı kararı

Türkiye güne operasyonla başladı! Çok sayıda polis gözaltına alınıyor
Bakan Şimşek'ten milyonları ilgilendiren 'maaş' açıklaması

Milyonları heyecanlandıracak zam açıklaması geldi
Apartmanda patlama! 4'ü çocuk 13 kişi hayatını kaybetti

Ülke gece yarısı felaketi yaşadı! Enkazdan gelecek bir ses bekleniyor
Maçtan sonra ortaya çıktı! Vinicius'un davranışlarından rahatsız olan biri var

Vinicius'un davranışlarından rahatsız olan biri var