Wall Street Journal: Abd, Suriye'deki Askeri Varlığını Sonlandırıyor

WASHINGTON, 19 Şubat (Xinhua) -- Wall Street Journal'ın ABD'li üç yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD Suriye'deki yaklaşık bin askerinin tamamını ülkeden çekmeye hazırlanıyor.

Çarşamba günü yayımlanan haberde, Pentagon'un bu ayın başlarında Suriye'nin kuzeydoğusundaki Şeddadi Askeri Hava Üssü ile Ürdün ve Irak sınırında yer alan stratejik Tenf garnizonundaki ABD askerlerini geri çektiği belirtildi.

İki ABD'li yetkili, Wall Street'e yaptıkları açıklamada, Beyaz Saray'ın artık gerek görmemesi üzerine kalan tüm ABD güçlerinin iki ay içinde Suriye'den çekileceğini ve böylece bölgedeki on yıllık ABD askeri varlığının sona ereceğini ifade etti.

Yetkililer, söz konusu çekilmenin, ABD'nin Ortadoğu'da İran'a yönelik olası saldırılara ilişkin süren askeri yığınağıyla bağlantılı olmadığını vurguladı.

