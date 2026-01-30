ABD'den Suriye Hükümeti ile Sdg Anlaşmasına Destek Açıklaması

(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşleri Bürosu, Suriye hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri arasında imzalanan anlaşmanın uygulanmasını desteklediklerini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşleri Bürosu, Suriye hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Amerika Birleşik Devletleri, Suriye Hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri arasında imzalanan tarihi anlaşmanın başarılı bir şekilde uygulanmasını desteklemeye kararlıdır. Sorunsuz ve zamanında bir entegrasyon sürecini kolaylaştırmak için tüm taraflarla yakın işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz. Bu anlaşma, tüm halkın yararına Suriye'nin birliğini, egemenliğini ve istikrarını güçlendirmektedir. Bölgesel ortaklarımızla yakın işbirliği içinde, Orta Doğu'da kalıcı uzlaşma ve refahın sağlanması için bu geçişin barışçıl ve etkili bir şekilde ilerlemesini sağlamaya hazırız. Suriye ve tüm bölge için daha parlak bir gelecek bekliyoruz."