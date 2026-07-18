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ABD'nin İran'ın Hürmüzgan eyaletine saldırısı sonucu yaklaşık 10 bin kişi susuz kaldı

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İran'ın Hürmüzgan eyaletinde ABD ordusunun su dağıtım pompasına düzenlediği saldırı sonucu 10 bin kişi susuz kaldı.

İran'ın Hürmüzgan eyaleti Su İdaresi, ABD'nin Cask kentinin batısında bulunan bir su dağıtım pompasına saldırı düzenlemesi sonucu bölgede yaşayan 10 bin kişinin susuz kaldığını bildirdi.

Hürmüzgan Su İdaresinden yapılan açıklamaya göre ABD ordusu, Cask kentinde bir su deposunu hedef aldı.

Su dağıtım pompası ile elektrik şebekesine yönelik saldırı sonucu iki köyün sularının kesildiği ve 10 bin kişinin susuz kaldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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