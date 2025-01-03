Trump'ın yemin töreni öncesi Meksika'dan binlerce göçmen daha yollara düştü

Meksika basınında çıkan habere göre, ülkenin en büyük güney sınır kenti Tapachula'dan yola çıkan yaklaşık binlerce göçmen, ABD sınırına ulaşmak için harekete geçti. Yüzlerce kişinin Trump'ın yemin töreni öncesi sınırı geçmeyi hedefledikleri öğrenildi.

MEKSİKA DEVLET BAŞKANI'NA ÇAĞRIDA BULUNDULAR

İnsan Onuru Merkezi (CDH) Direktörü Luis Rey Garcia Villagran, yaptığı açıklamada, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'a çağrıda bulunarak, göçmenlere engel olunmamasını istedi. İspanyol haber ajansı EFE'ye konuşan Villagran, "En büyük sorunun Sheinbaum ile seçilmiş başkan Trump arasındaki siyasi farklılıklar olduğuna inanıyoruz" ifadesini kullandı.

"İÇ KARARTICI KOŞULLARDA HAPSEDİLDİM"

Göçmenlerden Venezuelalı Cesar Eduardo Milano, göçmenlik bürosunun kendilerine yardımcı olmadığını belirterek, "Hiçbir göçmenlik bürosuyla konuşmadım, artık onlarla da konuşmak istemiyorum. Bize yapamayacakları şeyler teklif ediyorlar, beni gözaltına aldılar ve bana söyledikleri gibi değildi. İç karartıcı koşullarda hapsedildim" dedi.

ABD'YE ULAŞMAYA ÇALIŞIYORLAR

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, göçmenlere farklı milletlerden çok sayıda katılım olduğu görülüyor. Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.