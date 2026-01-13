Haberler

ABD Senatosundan İsrail'e en az 3,3 milyar dolarlık askeri yardım öngören bütçe tasarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Senatosu Tahsisat Komitesi, İsrail'e 3,3 milyar dolarlık askeri yardım ve Filistin'e yönelik bazı yardımlara kısıtlamalar içeren yeni bütçe tasarıları sundu. Tasarılarda ABD'nin Filistin'e yapılacak yardımları, belirli kriterlerin sağlanmasına bağlanıyor.

ABD Senatosu Tahsisat Komitesi, İsrail'e en az 3,3 milyar dolarlık askeri yardım ve işgal altındaki Batı Şeria ile Gazze'ye yönelik yapılacak yardımlara yeni kısıtlamalar getirmeyi öngören iki yeni bütçe tasarısı sundu.

Ulusal Güvenlik ve Dışişleri Bakanlığı bütçesini kapsayan tasarıda, dış yardımlar ve bütçe konusu ele alındı.

Buna göre, Dışişleri Bakanlığının Yabancı Askeri Finansman (FMF) programı kapsamında en az 3,3 milyar doların hibe şeklinde İsrail'e tahsis edilmesi öngörülüyor.

Söz konusu kaynağın, yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren 30 gün içinde aktarılması ve gelişmiş silah sistemlerinde kullanılması planlanıyor.

Tasarıya göre, Batı Şeria ve Gazze'ye yönelik ABD güvenlik yardımlarının, "Filistinlilerin ABD tarafından belirlenen kriterleri karşıladığına ve Filistin güvenlik güçlerince yapıldığı iddia edilen 'işkence' ve diğer hak ihlallerinin sona erdirilmesine yönelik adımlar atıldığına dair Dışişleri Bakanı tarafından Kongreye onay verilmediği sürece" engellenmesi öngörülüyor.

Senato Tahsisat Komitesinin sunduğu tasarıda, Filistinlilerin İsrailliler hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesinde (UCM) soruşturma başlatması ya da bu tür girişimleri aktif biçimde desteklemesi halinde söz konusu yardımların bloke edilmesi şartı da yer alıyor.

Tasarıda bulunan ayrı bir düzenlemeyle de "Ulusal Güvenlik Yatırım Programları" başlığı altındaki fonların, Filistinlilerin İsrail'le müzakere edilmiş bir anlaşma dışında Birleşmiş Milletlerde "üye devletlerle aynı statüyü" ya da "tam devlet üyeliğini" elde etmesi halinde Filistin yönetimine aktarılması yasaklanıyor.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep'in YPG'den temizlenmesine ilk yorum

Erdoğan'dan Halep'in YPG'den temizlenmesine ilk yorum
Sopayı kapıp tartıştığı şahsı eşi ve çocuğunun yanında darp etti

Sopayı kapıp eşi ve çocuğunun gözü önünde darp etti
Emeklilere müjde! Vatandaşlık maaşında detaylar ve takvim netleşiyor

Emeklilere müjde! Eve bir maaş daha girecek, detaylar netleşiyor
Tapuda uyanıklık devri bitti! Ay başında başlıyor, artık zorunlu

Tapuda uyanıklık devri bitti! Ay başında başlıyor, artık zorunlu
Satır satır yazdı! Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama

Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama
Münevver Karabulut'un ailesine yeni yılda acı haber: Amcası ve yengesi trafik kazasında hayatını kaybetti

10 gün sonra ortaya çıktı, trafik kazasında ölenlerin kimliği şaşırttı
Hacıosmanoğlu gençlere taş çıkardı! Performansı parmak ısırtıyor

Gençlere taş çıkardı! Performansı parmak ısırtıyor