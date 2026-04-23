ABD Savunma Bakanlığı: ABD Güçleri Hint Okyanusu'nda Yaptırım Altındaki Bir Gemiye Çıktı

(ANKARA) - ABD Savunma Bakanlığı, ABD güçlerinin İran'dan petrol taşıyan yaptırım altındaki bir gemiye müdahale ettiğini duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı'nın X platformunda yayımlanan açıklamasında, "ABD güçleri, Hint Okyanusu'nda İran'dan petrol taşıyan yaptırım altındaki bayraksız M/T Majestic X adlı gemiye 'denizde müdahale' gerçekleştirmiş ve 'ziyaret hakkı' kapsamında gemiye çıkmıştır" denildi.

Açıklamada, ABD ordusunun İran'a "maddi destek sağladığından şüphelenilen" gemilere müdahale etmeye devam edeceği belirtildi.

"Denizde müdahale", bir donanmanın düşmanca faaliyetlerde bulunduğundan ya da yasa ihlali yaptığından şüphelenilen gemileri durdurması veya denetlemesi anlamına geliyor."

ABD, Hürmüz Boğazı'na yönelik ablukasını başlatmasından bu yana onlarca gemiyi durdurdu. Bu müdahalelerin İran kıyılarına yakın bölgelerde değil, Hint Okyanusu'nda gerçekleştirildiği ifade ediliyor.

