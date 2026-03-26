ABD'de ordu mensubu din görevlileri, rütbe işaretleri yerine inançlarını yansıtan dini simgeler kullanacak

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, asker olan din görevlilerinin üniformalarındaki rütbe işaretlerinin, inançlarını yansıtan dini simgelerle değiştirileceğini açıkladı.

Hegseth, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin videolu mesaj yayımladı.

Buna göre Hegseth, asker olan din görevlilerinin üniformalarındaki rütbe işaretlerinin, inançlarını yansıtan dini simgelerle değiştirileceğini belirterek "Bir din görevlisi, her şeyden önce din görevlisidir, ikinci olarak subaydır. Bu değişiklik, bu gerçeğin görsel bir temsilidir. Özellikle din görevlisi, rolüne özgü olarak her şeyden önce Tanrı tarafından çağrılmış ve atanmıştır ve hizmet ettikleri kişilere karşı subay rütbelerini koruyacak olsalar da rütbeleri görünür olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanlığının askeri personelinin resmi kayıtlardaki dini aidiyet kodlarının sayısının önemli ölçüde azaltılacağını kaydeden Hegseth, 200'den fazla inanç koduna ulaşan önceki sistemdeki birçok kodun hiç kullanılmadığına dikkati çekti.

Hegseth, dini aidiyet kodlarının sayısının 31'e düşürüleceğini bildirerek, "Bu, kuralları orijinal amacına uygun hale getiriyor ve din görevlilerine hizmet üyelerinin inanç geçmişi ve dini uygulamalarıyla uyumlu şekilde hizmet verebilmeleri için açık ve kullanılabilir bilgiler sağlıyor." görüşünü paylaştı.

ABD ordusunda kullanılan dini aidiyet kodları, askerleri inançlarına göre resmi kayıtlarda sınıflandırmak amacıyla oluşturulan kategorileri ifade ediyor.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı
