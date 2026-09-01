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ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Driscoll istifa etti

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ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Daniel Driscoll, Savunma Bakanı Pete Hegseth ile aylardır süren gerginliğin ardından Başkan Trump'a istifasını sundu. Driscoll, Hegseth'in ordu liderlerini görevden alması ve albay terfilerini engellemesinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Daniel Driscoll'un, Savunma Bakanı Pete Hegseth'le "aylardır yaşadığı gerginliğin" ardından görevden ayrıldığı ileri sürüldü.

The New York Times'a konuşan hükümet yetkilileri, Driscoll'un ABD Başkanı Donald Trump'a istifasını sunduğunu iddia etti.

İsmi verilmeyen yetkili, Driscoll'un istifasını sunmak ve ordunun mevcut durumunu görüşmek üzere Trump ile yüz yüze görüştüğünü belirtti.

Kaynaklar ayrıca, Driscoll'un Trump'a Hegseth'in kendini kanıtlamış pek çok ordu liderini görevden almasından ve "sevmediği kişilerin emrinde çalışmış bir dizi albayın terfisini engellemesinden" dolayı hayal kırıklığına uğradığını söylediğini öne sürdü.

The Wall Street Journal'a (WSJ) konuşan kaynaklar, Hegseth ve Driscoll arasında "aylardır süren bir gerginlik" olduğunu iddia etmişti.

Kaynak: AA
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