ABD Savunma Bakanı Hegseth: "Bugün yine İran içindeki en yoğun saldırı günümüz olacak"

Güncelleme:
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'a yönelik saldırıların devam edeceğini belirterek, bugünün en yoğun saldırı günü olacağını açıkladı. Hegseth, İran'ın yalnız kaldığını ve ABD'nin askeri hedeflerinin devam edeceğini vurguladı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin "Bugün yine İran içindeki en yoğun saldırı günümüz olacak." dedi.

Savunma Bakanı Hegseth, ABD Genelkurmay Başkanı General Dan Caine ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını değerlendirdi.

Komşularının ve Körfez'deki eski müttefiklerinin İran'ı yalnız bıraktığını savunan Hegseth, "Hizbullah, Husiler ve Hamas ya parçalanmış, etkisiz hale gelmiş ya da kenara itilmiş durumda. İran yalnız kalmış durumda." diye konuştu.

İran'a karşı en yüksek sayıda savaş ve bombardıman uçağının kullanılacağını söyleyen Hegseth, "Bugün yine İran içindeki en yoğun saldırı günümüz olacak. İstihbarat her zamankinden daha iyi." ifadelerini kullandı.

"İsrail bu çabada gerçekten güçlü bir ortak oldu"

İran'ın "füze kapasitelerinin yüzde 90, insansız hava aracı (İHA) kapasitelerinin de yüzde 83 zayıflatıldığına" yönelik açıklamaları anımsatılan Hegseth, buna dair "güçlü deliller" olduğunu öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dün yaptığı telefonda görüşmesinin sorulması üzerine Hegseth, Trump'ın diğer dünya liderleriyle güçlü ilişkileri sürdürdüğünü, bunun da kendilerine birçok dinamik açıdan fırsat ve seçenek yarattığını dile getirdi.

ABD Savunma Bakanı, İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in, Trump'ın "Nükleer silah peşinde koşmayın" sözlerine kulak asması gerektiğini savunarak Hamaney'in yaralandığına dair iddialara da yorum yapamayacağını belirtti.

Çatışmalarda gelinen noktayı değerlendirmesi istenen Hegseth, "Bulunduğumuz konum oldukça güçlü. Bu, Başkan'a ABD için en geniş seçenekleri sunuyor. ve baştan beri bu kürsüden sürenin ne kadar olacağını belirtmedik, irademiz sonsuz." dedi.

Hegseth, İsrail'in ABD'nin desteğinden faydalanıyor olabileceğinden endişe duyanlara vermek istediği mesaj sorulduğunda, "Sadece şunu söylemek isterim ki İsrail, bu çabada gerçekten güçlü bir ortak oldu, farklı hedefleri olsa da onları izlediler. Sonuçta, biz kendi hedeflerimize odaklanmayı sürdürdük." yanıtını verdi.

"Sonuç, ABD'nin çıkarlarına uygun olacak"

Bazı medya organlarında yer alan "savaşın genişlediği" yönündeki değerlendirmelere katılmadığını da ifade eden Hegseth, mevcut durumun aslında sınırlı kaldığını ve giderek daha fazla ülkenin İran'ın nükleer hedefleri ve bölgesel politikaları karşısında ABD ile aynı çizgide hareket ettiğini savundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın konuyu "çok ciddiye aldığını" vurgulayan Hegseth, enerji güvenliğini sağlamak amacıyla ülkenin enerji ortaklarıyla koordinasyon halinde çalıştıklarını aktardı.

ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonu bitirdikten sonra nasıl bir rol oynayacağı sorusuna ise Hegseth, "Sonuç, ABD'nin çıkarlarına uygun olacak. Halkımızı hedef alabilecek füzelerin nükleer şantaj senaryosu altına yaşamayacağız." yanıtını verdi.

"Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sürdürmek için İran Donanmasını hedef almaya devam ediyoruz"

ABD Genelkurmay Başkanı General Caine de ülkesinin üç ana askeri hedefinin olduğunu söyleyerek, ABD ve bölgedeki diğer ülkelere yönelik saldırıları önlemek için İran'ın balistik füzelerini ve insansız hava araçlarını imha etmeye devam edeceklerini belirtti.

Komuta ve kontrol merkezlerinin hedef alınacağı değerlendirmesinde bulunan Caine, "Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sürdürmek için İran Donanmasını hedef almaya devam ediyoruz." dedi.

Caine, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), şu ana kadar 5 binden fazla hedefi vurduğu bilgisini paylaşarak, bu kapsamda tek yönlü insansız hava aracı fabrikalarının da hedef alındığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır
