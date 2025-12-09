Haberler

ABD Savunma Bakanı Hegseth'in, 2016'da "ordunun yasa dışı emirlere uymayacağını" söylediği ortaya çıktı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in 2016'da Fox News'a verdiği röportajda, ordunun yasa dışı emirleri yerine getirmeyeceğini vurguladığı ortaya çıktı. Hegseth'in son dönemde gündeme gelen uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili emirleri, uluslararası kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in 2016'da Fox News'a verdiği röportajda, "ordunun yasa dışı emirleri yerine getirmeyeceğini" söylediği ortaya çıktı.

CNN, Hegseth'in, Mart 2016'da Fox News kanalına verdiği iki ayrı röportaja ait arşiv görüntülerini yayımladı.

Mart 2016'da Fox Business programına konuk olan Hegseth'in, "Ordu yasa dışı emirleri yerine getirmeyecek." sözleri yeniden gündeme geldi.

Aynı ay içinde Fox & Friends programına katılan Hegseth'in, başka bir demecinde ise "Eğer yasa dışıysa, emri öylece yerine getirmeyeceksin." ifadesini kullandığı ortaya çıktı.

ABD ordusunun son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler bölgesinde ve Pasifik Okyanusu'nda bazı teknelere saldırı düzenlemesi uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.

Son dönemde Hegseth, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen bir tekneye eylülde düzenlenen saldırının ardından hayatta kalan 2 kişiyi öldürmek için ikinci bir saldırı talimatı verdiği iddiasıyla da eleştirilerin odağında bulunuyor.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel
