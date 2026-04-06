ABD Savunma Bakanı Hegseth: "Bugün (İran'a) en yoğun hava saldırılarının yapılacağı gün olacak"

Güncelleme:
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta "(İran'a yönelik) en yoğun hava saldırılarının bugün yapılacağını" öne sürdü.

Hegseth, Beyaz Saray'da düzenlenen basın brifinginde, İran gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran'da düşen F-15 pilotunun iletişim geçerek durumuna ilişkin mesaj gönderdiğini aktaran Hegseth, bu kişinin uçağın 3 Nisan Cuma günü vurulmasının ardından "cumartesi günü saklandığını ve pazar günü de kurtarıldığını" söyledi.

Hegseth, İran'a yönelik saldırılara ilişkin, "Bugün en yoğun hava saldırılarının yapılacağı gün olacak. Yarın da bugünkünden yoğun olacak." ifadelerini kullandı.

Daha önce Hürmüz Boğazı'nı 48 saat içinde açmaması durumunda İran'ı tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Salı günü ABD Doğu Yakası saatiyle 20.00'de (TSİ 8 Nisan Çarşamba 03.00)" ifadesine yer vermişti.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan
