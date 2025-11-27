ABD Saldırıyı Yasa Dışı Gruplara Bağladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Irak Özel Temsilcisi Mark Savaya, Süleymaniye'deki Kormor gaz sahasına saldırıyı "yasa dışı faaliyet gösteren ve düşmanca yabancı gündemlerle hareket eden silahlı grupların" düzenlediğini belirtti.

Savaya, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Irak'ın Süleymaniye kentinde dün yapılan saldırıya ilişkin paylaşımda bulundu.

Irak hükümetinin saldırının sorumlularını tespit etmesi gerektiğini vurgulayan Savaya, söz konusu saldırının "yasa dışı faaliyet gösteren ve düşmanca yabancı gündemlerle hareket eden silahlı gruplar" tarafından düzenlendiğini ifade etti.

Tam egemen bir Irak'ta bu tür silahlı gruplara yer olmadığının altını çizen Savaya, yasa dışı silahlı her grup ve destekçisinin "takip edileceğini ve hesap vereceğini" kaydetti.

Savaya ayrıca, Bağdat ve Erbil'i güvenlik işbirliğini derinleştirmeye, ekonomi ve enerji altyapısını korumak için yakın çalışmaya teşvik ettiklerini belirtti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Doğal Kaynaklar ve Elektrik bakanlıkları, Süleymaniye'deki Kormor gaz sahasına dün saat 23.30'da insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

Saldırı nedeniyle elektrik üretim santrallerine gaz akışının tamamen durduğu ve bölge elektriğinin büyük oranda kesildiği aktarılmıştı.