İran basını: ABD'nin yeni saldırı başlattığını duyurmasının ardından Sirik kentinde 3 patlama sesi duyuldu
ABD'nin yeni saldırı başlattığını duyurmasının ardından İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinde 3 patlama sesi duyuldu, ancak can kaybı veya hasar yaşanmadığı bildirildi.
ABD'nin yeni saldırı başlattığını duyurmasının ardından İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinde 3 patlama sesinin duyulduğu bildirildi.
İran basınına göre, Sirik kentinde patlama sesleri duyuldu.
Patlama seslerinin, ABD'nin yeni bir saldırı başlattığını duyurmasının ardından duyulduğu belirtildi.
Hürmüzgan Valiliği, ABD'nin Sirik kentine yönelik son saldırısında can kaybı veya hasar yaşanmadığını bildirdi.???????
Valilik ayrıca, son saldırılar sonucu kent altyapısında zarar oluşmadığını belirtti.
Kaynak: AA / Tolga Akbaba