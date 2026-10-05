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ABD Sahil Güvenlik, düşen ambulans uçağındaki 6 kişiyi aramayı durdurdu

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ABD Sahil Güvenlik, Nantucket Adası açıklarında düşen ambulans uçağındaki 6 kişiyi arama çalışmalarının durdurulduğunu bildirdi. 66 saat süren aramada 'kolay karar değildi' denilirken, Latitude Air Ambulance ekipteki dört üye ile hasta ve refakatçisinin öldüğünü kabul etti.

NEW YORK, 5 Ekim (Xinhua) -- ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı, Massachusetts eyaletine bağlı Nantucket Adası açıklarında düşen ambulans uçağındaki 6 kişiyi arama çalışmalarının durdurulduğunu bildirdi.

Sahil Güvenlik pazar günkü açıklamasında Kuzeydoğu Bölgesi Komutanı Matthew Lake'in ifadelerine atıfta bulunarak, denizde 66 saat boyunca sürdürülen arama çalışmalarını durdurmanın "kolay bir karar olmadığını" belirtti.

Lake, "Bu trajediden etkilenen ailelere ve yakınlarına en içten taziyelerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD Federal Havacılık İdaresi'nin BBC'ye yaptığı açıklamaya göre Kanadalı hava ambulansı sağlayıcısı Latitude Air Ambulance'a kayıtlı olan ve Bermuda'dan kalkan uçağın yerel saatle 01.30'da Boston'a iniş yapması bekleniyordu. Havacılık İdaresi, saat 01.00'den kısa süre sonra uçakla irtibatın kesildiğini bildirdi.

Latitude Air Ambulance ise pazar günü yaptığı açıklamada, "Yetkililerin paylaştığı bilgiler ve arama kurtarma aşamasının sona ermesi göz önüne alındığında, Heartbeat 104'te bulunan Latitude ekibimizin dört üyesi ile hastamızın ve refakatçisinin hayatını kaybetmiş kabul edildiği acı gerçekle yüzleşmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua
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