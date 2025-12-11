Beyaz Saray: Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda artık söz değil eylem istiyor

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, hafta sonu Avrupalı ve Ukraynalı temsilcileri bir araya getirecek müzakerelere ABD olarak katılıp katılmamayı değerlendirdiklerini belirterek, "Başkan (Donald Trump), bu savaşın her iki tarafına da son derece kızgın ve sadece toplantı yapmak için yapılan toplantılardan bıkmış durumda. Başkan, artık söz değil eylem istiyor." dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, basın brifinginde Rusya- Ukrayna Savaşı'na ve halen devam eden müzakere sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Trump'ın, 20 maddelik barış planına Ukrayna'nın dün gönderdiği yanıtların farkında olduğunu dile getiren Leavitt, Trump'ın bu konudaki düşüncesinin ne olduğuyla ilgili yorum yapmayacağını söyledi.

Trump'ın hem Rusya'ya hem de Ukrayna'ya "kızgın" olduğunu vurgulayan ABD'li Sözcü, "Gerçek barışın sağlanabileceğine inanıp inanmadığımız halen belirsiz. Başkan, bu savaşın her iki tarafına da son derece kızgın ve sadece toplantı yapmak için yapılan toplantılardan bıkmış durumda. Başkan, artık söz değil eylem istiyor. Bu savaşın sona ermesini istiyor." diye konuştu.

Hafta sonu Avrupalı temsilcilerle Ukraynalıları bir araya getirecek müzakerelere ABD'den bir ismin katılıp katılmayacağı konusunda temkinli konuşan Leavitt, "Bu hafta sonu bu toplantılara ABD'den birinin zaman ayırmasına değer olduğunu düşünürsek bir temsilci göndereceğiz." dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü, Rusya ile Ukrayna arasında gerçekten barış anlaşması imzalanma şansının olduğunu görmek istediklerinin altını çizdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün yaptığı açıklamada, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Trump'ın damadı Jared Kushner'den oluşan Amerikan heyeti ile "verimli" görüşmeler yaptıklarını söylemişti.

Amerikan CNN kanalına konuyla ilgili açıklama yapan ABD'li ve Ukraynalı yetkililer, bu görüşmelerin ardından Ukrayna tarafının, Trump'ın 20 maddelik barış planına verdiği cevabı çarşamba günü ilettiğini açıklamıştı.