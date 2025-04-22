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ABD, Rusya ile Müzakerelere Devam Ediyor

ABD, Rusya ile Müzakerelere Devam Ediyor
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Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un bu hafta Moskova'ya giderek Rusya ile müzakerelere devam edeceğini açıkladı. Sözcü Leavitt, görüşmelerin olumlu seyrettiğini ve savaşın sona ermesini umduklarını belirtti.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Rusya ile müzakerelere devam etmek üzere bu hafta içi yeniden Moskova'ya gideceğini açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, Rusya-Ukrayna sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.

ABD'li sözcü, Rusya ile görüşmelerin olumlu yönde seyrettiğini ve bu sürecin sonunda Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdiğini görmek istediklerini belirtti.

Leavitt, "Az önce Oval Ofis'te Başkan Trump ve Steve Witkoff ile birlikteydim. Müzakerelerin devam ettiğini herkesin bilmesini istediler. Bu görüşmelerde doğru yönde ilerlediğimize inanıyoruz. Özel Temsilci Witkoff, (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin ile görüşmelere devam etmek üzere bu hafta içinde tekrar bölgeye gidecek." dedi.

Rusya ile görüşmelerin ilerlememesi durumunda ABD'nin bu süreçten geri çekilebileceği yönündeki açıklamaların hatırlatılması üzerine Leavitt, "Nihayetinde bu, Başkan'ın vereceği bir karardır ama kendisi barışı görmek istediğini çok net bir şekilde ifade etti. Bu savaşın sona erdiğini görmek istiyor." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, dün Beyaz Saray'da yaptığı bir açıklamada, Rusya-Ukrayna sürecinin olumlu seyrettiğini kaydederek, "Rusya-Ukrayna anlaşmasının bu hafta gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek." ifadesini kullanmıştı.

Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff, geçen hafta Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmüş, Beyaz Saray görüşmenin olumlu geçtiğini açıklamıştı.

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Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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